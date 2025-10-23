Lazio, Giannichedda: "Sarri non si discute! La Juve? Sarà cruciale..."

"Lazio e Juve hanno entrambe due ottimi giocatori. Secondo me può essere uno snodo cruciale per entrambe, chi vince può trovare entusiasmo e rilanciarsi. La Lazio è in difficoltà, se non altro per tutte le assenze che sta pagando". Ha iniziato così il suo intervento ai microfoni di Radio Laziale il doppio ex di Lazio e Juve Giuliano Giannichedda. L'ex centrocampista si è espresso sull'importanza della partita, prima di concentrarsi sui singoli.

GUENDOUZI - "Guendouzi e Thuram? Sono due giocatori che fanno del dinamismo la loro caratteristica principale, Guendouzi è anche geometrico, Thuram è tutto fisico. Lì vedrei bene insieme, sarà un bel duello. Guendouzi è tra i giocatori che corre di più, deve coprire tanto campo. Lui è il primo ad andare in pressione e a coprire la difesa. Può lavorare sotto l'aspetto realizzativo, ma è una questione di caratteristiche. Io me lo terrei così, è un giocatore che dà tanto alla squadra".

CATALDI - "Cataldi con Sarri aveva già espresso un ottimo calcio. Sente la fiducia dell'allenatore e dell'ambiente. Ha sempre avuto la personalità, altrimenti non avrebbe mai giocato in mezzo al campo con Lazio e Fiorentina. Menomale che è tornato, altrimenti Sarri avrebbe avuto un vuoto in un reparto per lui fondamentale".

IL PROBLEMA REALIZZATIVO - "Castellanos non è mai stato al 100%: se sta bene e riesce a giocare come vuole lui i gol li garantisce. La Juve? Il problema è che ancora non si è capito chi è il titolare davanti. Sicuramente andranno alternati perché le partite sono tantissime, ma una gerarchia deve esserci. Secondo me Vlahovic è più forte, David più manovratore e io oggi farei giocare il serbo".

SARRI - "Sarri è l'uomo giusto. Non si tira indietro davanti alle responsabilità: compatta la squadra e la fa giocare bene. Sarri non si discute".

