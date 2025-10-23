Lazio, Zazzaroni consola i tifosi: "Stanno soffrendo tanto e li capisco"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è espresso sulla situazione che stanno vivendo i tifosi della Lazio e sul cambiamento di Sarri negli anni. Ecco di seguito le sue parole:

"I laziali ora stanno soffrendo tanto e li capisco. Se trovo diverso Sarri? È cambiato al Chelsea, ha capito che non poteva fare il suo gioco perché aveva una squadra diversa e si è adattato. Ha fatto così anche alla Juventus, intelligentemente si è adattato e ha cambiato".