WOMEN | Lazio, Connolly punta il Milan: la situazione in infermeria
RASSEGNA STAMPA - La Serie A Femminile si prende una pausa, c’è la sosta per le Nazionali e forse arriva nel momento giusto per la Lazio Women. Mister Grassadonia, così come Sarri, è costretto a fare i conti con gli infortuni. Diverse le calciatrici ai box, il tecnico spera di riaverle a disposizione per la sfida col Milan al rientro.
Connolly, come spiegato dall’allenatore dopo la sfida persa con la Juve, è alle prese con un infortunio muscolare che però, si legge sul Corriere dello Sport, dovrebbe smaltire in tempo per l’incontro con le rossonere in programma il 1° novembre. Out anche Simonetti per una lesione al flessore e Zanoli, operata al crociato alla fine della scorsa stagione. Ai problemi in infermeria, si aggiunge il caso Vernis: la classe 2001 ha lasciato Formello la scorsa settimana senza avvisare e senza ottenere il via libera dal tecnico e dalla società. Scontata la causa tra il club e la ragazza tornata negli Stati Uniti.