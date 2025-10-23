Lazio, un Provedel da top ten: la classifica dei portieri italiani di maggior valore

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste ha segnato il ritorno in pianta stabile tra i pali di Ivan Provedel. L'ex Spezia è stato un punto fermo della prima Lazio di Sarri e anche oggi si conferma un valore aggiunto. Infatti, è anche grazie ai suoi interventi che la Lazio è uscita indenne da Bergamo. In ogni duello, c'è un vincitore e un vinto: al momento, questa scelta ha relegato il giovane Christos Mandas a seconda scelta, mentre era invece in rampa di lancio durante la gestione Baroni.

Nonostante non sia più un calciatore di primo pelo (ha compiuto 31 anni lo scorso marzo), il calciatore friulano gode della piena fiducia di Sarri. L'età è però un fattore da considerare per determinare il valore di un calciatore ed è proprio per questo che non si trova nelle prime posizioni dei portieri italiani più preziosi.

Infatti, secondo la classifica stilata da Transfermarkt, Ivan Provedel si trova solo al nono posto nella top ten con un valore di appena 3 milioni di euro. Davanti a lui ci sono, dal basso verso l'alto, Falcone, Turati, Caprile, Meret, Di Gregorio, Carnesecchi Vicario e Donnarumma. Alle sue spalle invece resta il solo Perin.