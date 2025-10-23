Serie A, gli olandesi più costosi nella storia: spicca un ex Lazio
23.10.2025 19:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Napoli ha scelto l'Olanda per rinforzarsi durante la sessione estiva di calciomercato. Gli acquisti di Beukema e Lang sono stati esosi e di qualità, sebbene non siano ancora entrati del tutto nei meccanismi di Conte (soprattutto il secondo).
La società partenopea ha senza dubbio investito molto su di loro e proprio per questo entrano di diritto nella top XI dei calciatori olandesi più costosi nella storia della Serie A. In questa particolare formazione stilata da Tranfermarkt spicca tra l'altro anche un ex Lazio: si tratta di Jaap Stam, trasferitosi in biancoceleste dal Manchester United per circa 25,8 milioni di euro.