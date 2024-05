Groningen, Valente e l'amore per la Lazio: "Me l'ha trasmesso mio padre..."

Grande festa in Olanda: il Groningen ha battuto il Roda e ha ottenuto la promozione in Eredivisie. Uno dei protagonisti di questo successo è stato senza dubbio Luciano Valente, centrocampista nato in Olanda con forti radici italiane. Nella lunga intervista concessa a Calciomercato.com ha svelato alcuni retroscena della stagione in corso, rivelando anche il suo amore per la Lazio che gli ha trasmesso suo padre. Un giorno il classe 2003 sogna di giocare nel nostro campionato, e magari proprio con la maglia biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni: "Mio padre è di Roma, a casa siamo cresciuti anche con le usanze italiane. Il mangiare, parlare gesticolando, il valore importante della famiglia... E anche le vacanze in Italia. Quando posso guardo le partite della Lazio, è un amore che mi ha trasmesso mio padre quando ero piccolo. Giocare in Italia sarebbe l'avverarsi di un sogno per me e per la mia famiglia. E anche l'opportunità di giocare in uno dei campionati più belli del mondo. Alcuni anni fa si presentò il Torino ma non si concluse niente".