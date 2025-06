Calciomercato Lazio | Valente sogna biancoceleste: "Il mio agente sa che..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Nei Paesi Bassi, più precisamente nella città di Groningen, c'è un giovane centrocampista che ha un sogno nel cuore: giocare per la Lazio. Il suo nome è Luciano Valente, è un classe 2003 che in passato a Formello è stato monitorato e studiato senza mai affondare il colpo. Giocatore fisico, dalle spiccate doti difensive, Valente è un nome che in terra olandese è da tempo sulla bocca di tutti per le sue qualità messe in mostra fin dal 2022, quando ha esordito con la prima squadra.

Proprio in queste ore quelle voci si sarebbero trasformare in un interesse concreto da parrte del Feyenoord, pronto a portarlo a Rotterdam per aggiungere un elemento di spicco nella rosa di Robin Van Persie. Un'eventualità che sicuramente verrà valutata da parte del calciatore che, però, per il momento sembrerebbe glissare ai microfoni di ESPN, spiegando tra le righe la volontà di realizzare il suo sogno e diventare un calciatore della Lazio: "Il mio agente sa cosa voglio. Quando arriverà una buona notizia, me la farà sapere".

