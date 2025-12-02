Lazio, la cena di Natale è vicina: data e luogo
Fissata data e luogo per la cena di Natale della squadra. Ecco quando e dove la Lazio festeggerà il suo Natale.
02.12.2025 09:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
RASSEGNA STAMPA - Scatta dicembre, ma il profumo e la magia del Natale è iniziato ad assaporarsi già da qualche giorno.
In attesa che i desideri di Maurizio Sarri e tifosi vengano esauditi per il mercato di gennaio, la Lazio sta già pensando al grande cenone in famiglia.
Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono data e posto per la consueta cena di Natale della squadra. Appuntamento fissato per lunedì 15 dicembre presso Spazio Novecento, location che negli anni passati è stata più volte scelta dal club. La serata sarà chiusa al pubblico.