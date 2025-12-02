Lazio, rebus Coppa d'Africa: quando partono Dia e Dele-Bashiru?

I due calciatori, insieme alla Lazio, stanno parlando con le rispettive federazioni per provare a posticipare la partenza

RASSEGNA STAMPA - Partenze ancora in bilico e dubbi irrisolti sul futuro immediato di Dia e Dele-Bashiru. Sui due giocatori della Lazio pende fin dall’estate l’incognita della partenza e della durata dell’assenza.

Se sulla data del ritorno non esiste margine di manovra, visto che tutto dipenderà dal percorso di Senegal e Nigeria nella competizione, qualche spiraglio sembra esserci invece per ritardare la partenza. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane il club ha invitato Dia e Dele-Bashiru a parlare con le rispettive federazioni per verificare la possibilità di rimanere almeno fino alla sfida con il Parma (13 dicembre), una linea seguita anche da altre società italiane. Parallelamente, la dirigenza biancoceleste ha avviato contatti diplomatici diretti e costanti con Senegal e Nigeria, trattative che proseguiranno fino a giovedì.

In teoria quella rappresenta la deadline. Prima della gara contro il Milan, lo stesso Dia aveva fatto intuire che sarebbe rimasto soltanto per i due incroci con i rossoneri: uno scenario che la Lazio vorrebbe evitare, nella speranza di ottenere un compromesso con le federazioni africane. Per ora domina l’incertezza, ma il club continua a spingere per trattenere Dia e Dele-Bashiru almeno per le sfide con Bologna e Parma.