Lazio, Tavares cerca il rilancio: occasione Coppa Italia

Il terzino portoghese è finito dietro a Pellegrini nelle gerarchie e ora vuole riprendersi il posto da titolare, ma senza coppe europee le occasioni per le rotazioni passano solo per la Coppa Italia

RASSEGNA STAMPA - Tutta la partita in panchina contro il Lecce, solo cinque minuti finali a San Siro con il Milan: il rientro di Nuno Tavares, dopo circa un mese ai box per una lesione muscolare al soleo sinistro, non è esattamente quello che il portoghese immaginava. Nelle gerarchie, oggi, davanti a lui c’è Luca Pellegrini: meno esplosivo, certo, ma più affidabile nell’equilibrio complessivo della squadra. Per Tavares significa dover rincorrere e riconquistare spazio, sfruttando fino all’ultimo ogni occasione che gli verrà concessa.

Senza impegni europei, le possibilità di rotazioni sono ridotte e la Coppa Italia diventa di fatto l’unico terreno utile per test e alternanze. Nuno ne è consapevole e in questi giorni proverà a guadagnarsi una maglia da titolare negli ottavi. Qualora riuscisse a partire dall’inizio, il passo successivo sarà tornare a incidere. Come ricorda il Corriere dello Sport, l’ultima volta in cui ha lasciato il segno risale al 23 gennaio 2025, con il cross perfetto per Castellanos in Europa League contro la Real Sociedad. Da lì, però, il buio totale.

Sarri ha provato a rilanciarlo, ma i risultati non hanno convinto. Le sue prestazioni sono rimaste anonime e l’errore decisivo nel derby, da cui è nata la rete di Lorenzo Pellegrini, ha rappresentato uno spartiacque. Poco dopo è arrivato anche l’infortunio, che lo ha ulteriormente fatto scendere nelle gerarchie e inserito nella lista dei possibili partenti a gennaio. Se arrivasse un’offerta adeguata, la società la valuterebbe. In caso contrario, toccherà al portoghese sfruttare ogni singolo minuto, riconquistare fiducia e provare a invertire una parabola discendente.