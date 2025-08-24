Como, i convocati di Fabregas: la decisione su Diao e Morata
La Lazio inizia la sua stagione su un campo difficile come quello del Como. Il club di Fabregas si candida a essere la rivelazione del campionato e vuole continuare la sua crescita costante. In vista del match di oggi, il tecnico spagnolo ha diramato la lista dei convocati. C'è l'ultimo arrivato Alvaro Morata che potrebbe anche partire titolare. C'era curiosità anche per capire le condizioni di Diao, Addai e Kuhn che erano alle prese con degli infortuni. I tre sono stati regolarmente convocati da Fabregas ora bisognerà capire se il tecnico potrà anche schierarli o la convocazione è solo "figurativa". Ecco l'elenco completo diramato dal Como:
1 BUTEZ Jean
2 KEMPF Marc
3 VALLE Alex
5 GOLDANIGA Edoardo
6 CAQUERET Maxence
7 MORATA Alvaro
8 ROBERTO Sergi
9 GABRIELLONI Alessandro
10 PAZ Nicolas
11 DOUVIKAS Tasos
12 MENKE Henrique
14 RAMON Jacobo
15 JACK Fellipe
17 RODRIGUEZ Jesus
18 MORENO Alberto
19 KUHN Nicolas
20 BATURINA Martin
22 VIGORITO Mauro
23 PERRONE Maximo
28 SMOLCIC Ivan
31 VOJVODA Mërgim
33 DA CUNHA Lucas
38 DIAO Assane
42 ADDAI Jayden
63 CUTRONE Patrick
77 VAN DER BREMPT Ignace
90 AZON Ivan
