Como, i convocati di Fabregas: la decisione su Diao e Morata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio inizia la sua stagione su un campo difficile come quello del Como. Il club di Fabregas si candida a essere la rivelazione del campionato e vuole continuare la sua crescita costante. In vista del match di oggi, il tecnico spagnolo ha diramato la lista dei convocati. C'è l'ultimo arrivato Alvaro Morata che potrebbe anche partire titolare. C'era curiosità anche per capire le condizioni di Diao, Addai e Kuhn che erano alle prese con degli infortuni. I tre sono stati regolarmente convocati da Fabregas ora bisognerà capire se il tecnico potrà anche schierarli o la convocazione è solo "figurativa". Ecco l'elenco completo diramato dal Como:

1 BUTEZ Jean

2 KEMPF Marc

3 VALLE Alex

5 GOLDANIGA Edoardo

6 CAQUERET Maxence

7 MORATA Alvaro

8 ROBERTO Sergi

9 GABRIELLONI Alessandro

10 PAZ Nicolas

11 DOUVIKAS Tasos

12 MENKE Henrique

14 RAMON Jacobo

15 JACK Fellipe

17 RODRIGUEZ Jesus

18 MORENO Alberto

19 KUHN Nicolas

20 BATURINA Martin

22 VIGORITO Mauro

23 PERRONE Maximo

28 SMOLCIC Ivan

31 VOJVODA Mërgim

33 DA CUNHA Lucas

38 DIAO Assane

42 ADDAI Jayden

63 CUTRONE Patrick

77 VAN DER BREMPT Ignace

90 AZON Ivan

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.