Lazio, il trend degli esordi è favorevole. E i numeri possono "ispirare" il Taty

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È la prima di campionato, un test sempre particolare e carico di emozioni. La Lazio, negli ultimi anni, sembra aver costruito una tradizione positiva nelle giornate inaugurali della Serie A. I numeri parlano chiaro: i biancocelesti hanno vinto cinque delle ultime sei partite di debutto stagionale in A, lo stesso bottino che avevano ottenuto nei dieci precedenti esordi.

Un trend netto, riporta Corriere dello Sport, che dimostra come la squadra sia riuscita a partire col piede giusto molto più spesso rispetto al passato. Tuttavia, c'è un dato che accende la spia: l'unica sconfitta in questo parziale è arrivata nell'ultimo esordio in trasferta, il 20 agosto 2023 a Lecce, un KO per 2-1 al Via del Mare. Una caduta arrivata in rimonta. Da quando Sarri si è seduto sulla panchina biancoceleste, la Lazio ha vinto la prima giornata solo ed esclusivamente ribaltando lo svantaggio iniziale.

Ma c'è un altro filo conduttore che accompagna i debutti della Lazio: i gol dei centravanti. Negli ultimi sette anni, il bomber della Lazio ha sempre segnato all'esordio in campionato. Sei volte Ciro Immobile, mentre l'ultima volta era stato Castellanos, firmando una delle tre reti rifilate al Venezia. Un dato che può esser d'ispirazione per l'argentino, rimasto a secco per tutto il pre-campionato. Queste - certo - sono solo statistiche del passato. Ora conta solo il presente. Ma Sarri, possibilmente, vuole confermare solo i trend favorevoli.

