Lazio | "Buon compleanno, Vecino": gli auguri social del club - FOTO
Giornata speciale per Matìas Vecino, che oggi non solo guarderà - seppur da lontano, causa infortunio - la sfida tra la sua Lazio e il Como, ma festeggerà il suo compleanno. Classe '91, l'uruguaiano è pronto a spegnere ben 34 candeline.
Sui profili social del club è stata pubblicata una sua foto della scorsa stagione, con in mano il premio di "Player of the match", poi gli auguri: "Buon compleanno, Matìas". Tra le emoji, oltre a quella classica della torta, anche il famoso mate, bevanda per cui vanno pazzi tutti i sudamericani. Anche dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, allora, un augurio a "Vecio", in attesa di rivederlo presto in campo. Di seguito il post:
