Lazio, Lotito rientra da Cortina: si lavora al nuovo sponsor
RASSEGNA STAMPA - Rientro da Cortina e subito al lavoro. Si rivede il presidente Lotito, che a metà della prossima settimana tornerà a Formello. Il suo primo obiettivo, come riportato da Il Messaggero, sarà quello di provare a chiudere una volta per tutte lo sponsor della Lazio. Si parla di un accordo da 5 milioni l’anno che potrebbe essere decisivo per il bilancio della società, guardando soprattutto al mercato di gennaio e alla possibilità di fare operazioni in entrata. Quest’estate non è stato possibile per via del blocco imposto a fine stagione.
