Roma, infortunio Bailey: c'è lesione! Ecco quanto starà fuori
24.08.2025 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Arriva l'ufficialità dello stop di Leon Bailey, nuovo giocatore della Roma che si è infortunato al primo allenamento svolto con il club giallorosso. Secondo quanto riportato da Sky Sport il calciatore sarà out per quattro settimane, visto che ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale destro. Gasperini non lo avrà dunque a disposizione almeno fino al rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali.