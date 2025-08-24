Immobile e Casale come stanno? Ecco il primo comunicato del Bologna

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile e Nicolò Casale hanno avuto un ritorno amaro all'Olimpico. I due ex Lazio si sono infortunati nel match contro la Roma e non hanno potuto aiutare i compagni. Preoccupazione tra i rossoblù anche se Italiano ha in parte rassicurato sulle condizioni dell'attaccante. Bisogna aspettare gli esami che saranno svolti nei prossimi giorni, ma intanto la società felsinea ha diramato un comunicato con le prime informazioni sui due.

Ecco il testo direttamente dal sito ufficiale del club: "Nicolò Casale e Ciro Immobile sono stati sostituiti nel corso della partita a causa di risentimenti alla coscia destra. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni".

