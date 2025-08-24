Bologna, Italiano: "Immobile? L'ho visto teso. Tornare dove ha fatto la storia..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile è tornato in Serie A. Dopo un anno al Besiktas, l'attaccante ha scelto Bologna per rilanciarsi. L'inizio, però, non è stato dei migliori con un infortunio contro la Roma che di fatto ha fatto finire il suo ritorno all'Olimpico dopo pochi minuti. Nel post partita, Vincenzo Italiano ha parlato delle condizioni dell'attaccante spiegando di averlo visto teso. Ecco le sue parole:

"Mi dispiace perché ha una voglia e un entusiasmo incredibile. L'ho visto un po' strano, ritornare nello stadio dove ha fatto la storia, dove è diventato un campione. L'ho visto teso, l'ho visto sui primi due palloni, gli avevo detto che se avessi avuto la capacità di toglierti dopo i primi 6' minuti non sarebbe fatto male, chiaramente è una battuta, non è una cosa gravissima, secondo me si è stirato sul retto femorale e recupererà, ha voglia, spirito, spunto, ha fatto un ritiro strepitoso. Non so da dove possa essere arrivato questo problema, ma lo recupereremo".

