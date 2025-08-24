Como - Lazio, è il giorno della partita: la carica social del club - FOTO
L'attesa è finita, tra qualche ora la Lazio scenderà in campo per la prima sfida della stagione, quella contro il Como al Sinigaglia. Come accade di consueto, il club ha condiviso sui social il "Matchday", con tutte le informazioni sulla sfida, ricordando l'appuntamento e caricando squadra e ambiente in vista del match. Zaccagni l'uomo copertina. "Il giorno della partita", la didascalia scelta per accompagnare il post.
