Como, pericolo Tottenham per Nico Paz: la risposta del club

Il Tottenham è scatenato in queste battute finali di mercato estivo. Il club inglese, con Thomas Frank in panchina, dopo essere stato respinto da Eze vorrebbe consolarsi non solo con Savinho ma anche con un pezzo pregiato del Como. Nico Paz, non è un mistero, è di assoluto apprezzamento da parte degli Spurs e già a inizio agosto avevano tentato il colpo presentando un'offerta - poi respinta - da 40 milioni di euro per i lariani.

Secondo 'no'

Risposta che non si è fatta attendere visto che il club lombardo ha specificato la valutazione del trequartista argentino, ben più elevata e a quota 70 milioni. Il Tottenham però non ha gettato la spugna e secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sport avrebbe alzato l'asticella a 50 milioni di euro d'offerta: un rilancio che tuttavia non ha smosso né il Como né il giocatore, che non ha manifestato alcuna volontà di partire.

Il pensiero di Nico

Niente ok al trasferimento e il Tottenham si vede respinto un'altra volta. La posizione di Nico Paz è chiara e secondo l'emittente satellitare consisterebbe nella permanenza sulle rive del Lago per almeno un altro anno. Così come in Serie A e sotto la guida di mister Cesc Fabregas. Dopodiché potrebbe anche decidere di levare le tende e vedere quale scelta prenderà anche il Real Madrid, che comunque vanta non pochi vantaggi per ricomprare il cartellino del classe 2004 nelle prossime due finestre di mercato estive oppure con possibilità pareggiare un'offerta economica di qualsiasi altro club. Senza dimenticare il 50% incassabile dalla rivendita del giocatore.