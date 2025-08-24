Como, Fabregas: "Lazio? Già si vede l'impronta di Sarri. Mi aspetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

“Un’altra stagione in Serie A, la seconda consecutiva dopo ventun anni: siamo molto contenti e molto emozionati di essere qua. Per noi, come club, significa stabilità, anno dopo anno il progetto continua. Vedere crescere questa società con la stima dei tifosi, con unità e con la nostra visione mi fa innamorare di quello che stiamo facendo”. Cesc Fabregas commenta così nel match preview del Como la sfida tra la sua squadra e la Lazio che aprirà il campionato. Nel materiale fornito dal club lombardo, l'ex Barcellona continua la sua analisi e inevitabilmente si concentra anche sugli avversari.

Il tecnico spagnolo ha parlato dei biancocelesti e ha detto: “Analizzando la Lazio in questo pre-campionato, è subito emersa l’impronta di Maurizio Sarri. Mi aspetto una squadra che si conosce bene, con tanta esperienza, fisicità e con le idee molto chiare. Sarà una grande partita. Nell’approccio alle partite dobbiamo essere una squadra preparata e forte sin dall’inizio. Chi entra in campo deve farlo sempre con fame e voglia di fare la differenza”.

