Como - Lazio, le probabili formazioni: Sarri prepara il debutto in campionato

Riparte la Serie A. Ecco il ritorno ufficiale di Sarri sulla panchina della Lazio: l'avversario è il Como di Cesc Fabregas, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Sudtirol. A livello di scelte di formazione il primo grande dubbio è subito in porta, con Provedel che parte in vantaggio su Mandas. Durante il precampionato si sono alternati continuamente. In difesa non ci saranno Romagnoli (squalificato per due giornate), Patric (out per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra) e Gigot (fermo da tempo per lombosciatalgia): la coppia centrale sarà quindi composta da Gila e Provstgaard. Come terzini, Nuno Tavares parte più avanti di Pellegrini a sinistra, così Marusic che ha superato Lazzari nel ballottaggio a destra. A centrocampo dovrebbero rivedersi Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, con Cataldi inizialmente in panchina. Rovella però è volato a Roma per la nascita della figlia ed è tornato a Como, questo potrebbe cambiare le carte in tavola lasciando la maglia da titolare all'ex Primavera. Non ci sarà Vecino, ancora affaticato; torna tra i convocati invece Belahyane. In attacco è corsa a due tra Castellanos e Dia per guidare il tridente. Potrebbe spuntarla il Taty, con Cancellieri a destra e Zaccagni a sinistra. Non ci sarà Isaksen, in ripresa dopo essere guarito dalla mononucleosi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Sergi Roberto; Da Cunha, Paz, Rodriguez; Morata. All.: Fabregas.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella (Cataldi), Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi (Rovella), Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.