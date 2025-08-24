Lazio | Portieri in bilico, ma Provedel è in pole: la strategia di Sarri (e del club)

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Mentre si avvicina l'esordio in campionato contro il Como, si sciolgono piano piano alcuni dubbi e ballottaggi di formazione. Ai portieri verrà comunicato oggi chi giocherà, lo stesso aveva fatto Baroni l'anno scorso e gli effetti della mossa, a dir la verità, non sono stati così favorevoli. Provedel è in pole, riporta Corriere dello Sport, Mandas deve rincorrere inizialmente. L'ex Spezia tornerà in campo da titolare dopo circa cinque mesi: l'ultima sfida che l'ha visto in campo dal 1' era la gara contro il Torino dello scorso 31 marzo. Il campo decreterà la gerarchia, Ivan ha la possibilità di tenersi il posto. Ma Sarri - e il ballottaggio ne è la conferma - non sembra più intenzionato a eleggere un titolare e un vice. Nelle amichevoli non ha fatto giocare 90 minuti a nessuno, ha concesso un tempo a testa o ha deciso le staffette intorno al 60'.

A luglio aveva pensato di utilizzare entrambi garantendo un minutaggio simile a fine campionato, sempre che Mandas resti a gennaio. Nella finestra invernale, stando alla situazione attuale, si potrà acquistare solamente cedendo. Un'entrata per un'uscita alle stesse cifre. Il mercato dei portieri non è così attivo a metà stagione e vedere Mandas costringerebbe la società ad acquistare un nuovo vice. I soldi dell'eventuale cessione non si potrebbero quindi reinvestire in altri ruoli, magari più "urgenti" di innesti.

