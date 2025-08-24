Lazio, Tavares alla ricerca dell'assist perduto: a Como l'ultimo in A

Dove è finito Nuno Tavares? Se lo chiedono i tifosi della Lazio sperando che Maurizio Sarri torni a far volare il portoghese che nella prima parte della scorsa stagione era stato l'arma segreta della squadra di Baroni. Otto assist in otto partite che avevano aiutato le aquile a portare a casa 16 punti. Poi però la luce si è spenta tra infortuni in serie e qualche prestazione sottotono. Il lusitano spera di ritrovare lo smalto perduto e spera di farlo già a Como.

Proprio in terra lombarda, Nuno aveva rimediato l'unico rosso della sua avventura con l'aquila sul petto con due gialli che ancora oggi fanno discutere. Il terzino proprio contro il Como ha fornito l'ultimo assist in campionato con la Lazio e bisogna riavvolgere il nastro addirittura al 31 ottobre dello scorso anno. Troppo per un calciatore con le sue caratteristiche e per una squadra che fa affidamento sui suoi strappi e sui suoi cross. Speriamo che l'arrivo di Sarri possa restituirgli lo sprint mostrato a inizio della scorsa stagione a cominciare già dal match di Como.

