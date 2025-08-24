Lazio | Castellanos fa 100, prima per Provstgaard e Cancellieri: i numeri

RASSEGNA STAMPA - Il campionato della Lazio riparte a Como. La nuova (ma vecchia) Lazio di Sarri va di scena contro la squadra di Fabregas candidata al ruolo di rivelazione della Serie A. Il Comandante torna sulla panchina biancoceleste un anno e mezzo dopo le dimissioni ed è pronto per la nuova sfida. Il match contro i lombardi è anche ricco di curiosità e statistiche già prima di iniziare. L'edizione odierna de Il Messaggero ne elenca un po' a cominciare dal ritorno in porta di Provedel che non gioca titolare dal 31 marzo e dalla sfida col Torino all'Olimpico, terminata 1-1 con un suo non perfetto intervento in occasione del pari granata. Sarà la prima da titolare per Provstgaard, mentre per Zaccagni sarà la prima contro il Como (lo scorso anno assente per infortunio all'andata e per squalifica al ritorno).

Nuno Tavares tornerà sul campo dove ha rimediato la sua unica espulsione, ma anche dove ha fornito l'ultimo assist in campionato nella scorsa stagione. Cancellieri si riprende la maglia da titolare per la seconda volta in Serie A con l'aquila sul petto, ma sarà la prima lontano dall'Olimpico. Traguardo importante per Taty Castellanos che arriva a 100 presenze nei campionati europei tra Liga e Serie A. Gila, dal canto syo, sfiderà la squadra con più connazionali del campionato (ben dieci).

