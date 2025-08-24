Lazio | Fiore: "Adesso come nel 2002, Sarri deve fare come Mancini"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Nel giorno della ripartenza della Lazio, a Como contro la formazione di Fabregas, Stefano Fiore ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. L'ex biancoceleste ha fatto un parallelismo tra la stagione attuale e quella del 2002-03, quando in estate ci furono le cessioni di Nesta e Crespo. Tuttavia, in quel caso, l'arrivo di Mancini diede una scossa, nonostante le pesanti cessioni. Stessa cosa deve accadere con il ritorno in panchina di mister Sarri.

Poi ha spiegato: "Il gruppo deve rimanere unito. Bisogna ripartire dalla voglia di migliorare sé stessi, sapendo di poterlo fare con l'aiuto della squadra". I giocatori - prosegue Fiore - devono evitare di pensare di poter risolvere i problemi singolarmente. E occorre farlo da subito, dalla trasferta contro il Como. Secondo il suo punto di vista, partire forte e bene è fondamentale, prima di tutto per cancellare e archiviare la delusione per il finale dell'ultima annata, ma anche per risollevare il morale dopo un'estate vissuta col mercato bloccato.

"Se può essere un vantaggio il fatto che la rosa sia rimasta la stessa? Sì, anche perché Sarri ha fatto bene a Roma e i giocatori sentono la fiducia del tecnico", continua Fiore. Belahyane e Isaksen sono i calciatori che, più degli altri, potrebbero esplodere con il tecnico toscano in panchina. Mentre, secondo il suo punto di vista, è da escludere il fatto che Castellanos possa "soffrire" Dia: al contrario, è convinto che possano essere uno risorsa per l'altro. Infine, l'ex biancoceleste ha concluso menzionando la sconfitta col Lecce e l'eliminazione col Bodo: sono stati questi due eventi che hanno inciso sul giudizio della scorsa stagione, caratterizzata da un primo periodo in cui la squadra ha reso più di quanto valesse.

