Serie A | Non solo la Lazio, altre tre partite in programma: i dettagli

Non solamente la Lazio, che scenderà in campo al Sinigaglia questo pomeriggio alle 18.30. Nella domenica della prima giornata di campionato, ci sono altre tre sfide in programma. In contemporanea con i biancocelesti, Cagliari e Fiorentina si sfideranno all'Unipol Domus. Entrambe hanno cambiando guida tecnica - i rossoblù hanno Pisanata, per la Viola l'estate ha riportato Pioli - e nell'ultima settimana sono state coinvolte nella trattativa per portare Roberto Piccoli a Firenze.

In serata (ore 20.45), invece, sia Juventus-Parma che Atalanta-Pisa. I bianconeri, guidati da Tudor, vogliono che questa sia la stagione per alzare l'asticella e tornare davvero a esser grande; l'Atalanta - ancora alle prese con la cessione di Retegui, il caso Lookman e la fine del ciclo Gasperini - vorrà partire subito bene contro una neo-promossa per dare subito forza al progetto di Juric.

