Radu sempre al fianco della squadra: l'ex Lazio in viaggio verso Como - FOTO

"Ovunque andrai, sarem". Non è solamente una parte del coro della Curva Nord, ma un vero mantra che i tifosi della Lazio hanno fatto proprio. Dove c'è la Lazio, ci sono anche i laziali. E la trasferta di Como non fa eccezione. Lo sanno bene tutti coloro che sono in treno o in macchina per raggiungere la città lombarda.

E tra questi c'è anche Stefan Radu. Sempre al fianco della squadra, l'ex biancoceleste ha condiviso su Instagram una foto in treno, in compagnia di altri tifosi, per poi aggiungere: "Si parte", ovviamente aggiungendo l'emoji dell'aquila e i colori bianco e celeste. Inizia la Serie A, riparte la Lazio.

