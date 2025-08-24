Lazio | Sarri - Fabregas, il retroscena: al Chelsea fu intesa, poi lo strappo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Una sfida nella sfida quella tra Sarri e Fabregas, per molti può mostrare calcio-bellezza. Cesc e Mau si sono incrociati già al Chelsea, uno in campo, l'altro in panchina. All'inizio fu intesa, poi lo strappo. Quando Sarri impose Jorginho al posto dell'ex Barcellona, il rapporto inevitabilmente si complicò: "Voleva puntare su Jorginho che aveva avuto al Napoli ed era arrivato al Chelsea per 60 milioni. A me non bastava giocare Europa League e Coppa di Lega. Volevo essere sempre protagonista in Premier. Così alla fine sono andato via".

Si ritroveranno al Sinigaglia, uno contro l'altro. L'allievo e il maestro. Il Como dei fantamilioni - ne ha spesi 104 - e la Lazio dei tre indici bloccati, che ha potuto solamente chiudere i riscatti degli acquisti di un anno fa. La prima sfida di A mette di fronte le due società agli antipodi in questa finestra di mercato. Crudeltà di un'estate amara. Como-Lazio è Fabregas-Sarri. Armi pari o impari?

