Lazio | Sarri è tornato, dal Milan al Como: ecco quanti giorni sono passati

Maurizio Sarri è pronto a tornare in una gara ufficiale sulla panchina della Lazio. Sembra ormai lontanissimo quell'11 marzo 2024, quando i biancocelesti persero in casa contro l'Udinese. Quel ko fu la goccia che fece traboccare il vaso con il tecnico che poco dopo rassegnò le dimissioni. Ora tutto è pronto per l'inizio della sua seconda esperienza alla guida delle aquile. L'assenza sulla panchina della Lazio in realtà più lunga perché nel match contro i friulani a sedersi in panchina era stato Martusciello. L'ultima presenza fisica è del primo marzo quando la Lazio perse in casa contro il Milan in un match deciso dalle folli decisioni dell'arbitro Di Bello. Sarri rimediò un giallo, con i capitolini che chiusero in 8, che gli fece saltare il match con l'Udinese. Ben 541 giorni dopo, Mau è pronto a provare a replicare quanto fatto nella sua prima avventura sulle rive del Tevere.

Quinto posto nella sua prima stagione, il secondo nel 2022/23 e poi gli ottavi di Champions League con la vittoria all'andata contro il Bayern Monaco e la semifinale di Coppa Italia conquistati prima delle dimissioni sono i punti massimi della sua prima esperienza capitolina. Ora Sarri è chiamato a mettere da parte tutte le polemiche del mercato bloccato e cercare di riportare la Lazio dove merita di stare.

