Lazio, i convocati di Sarri per il Como: la decisione su Rovella

La stagione sta per iniziare. Alle 18.30 lo Stadio Sinigaglia sarà teatro della partita tra Como e Lazio, valida per la prima giornata di campionato. Sarà un nuovo esordio per Maurizio Sarri che, facendo i conti anche con alcuni indisponibili, ha diramato la lista dei convocati per l’appuntamento di questa sera. Non ci sono Patric e Vecino, infortunati, Isaksen, reduce dalla mononucleosi che lo ha fermato durante la preseason, lo squalificato Romagnoli e Gigot, alle prese da tempo con un mal di schiena. Figurano nella lista, invece, i nomi di Basic e Belahyane, quest’ultimo reduce da qualche fastidio, così come quello di Rovella, di ritorno a Como nelle scorse ore dopo la nascita della figlia. Di seguito la lista completa.

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto;

Difensori: Marusic, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Gila, Provstgaard, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Rovella, Guendouzi, Cataldi;

Attaccanti: Pedro, Cancellieri, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Dia.

