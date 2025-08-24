Lazio, Rovella a Sky: “Notte indimenticabile, ora spero che i compagni…”

Una giornata indimenticabile per Niccolò Rovella, diventato papà nelle ultime ore e subito tornato in quel di Como a supporto dei suoi compagni, seppur dalla panchina. Proprio del dolce argomento ha parlato il centrocampista della Lazio, in prima battuta, ai microfoni di Sky Sport: "Un'emozione forte, una notte particolare, la più bella della mia vita. Sono contento di essere con i miei compagni, speriamo di regalarci una bella vittoria. Mai panchina fu così dolce. Farò il tifo per i miei compagni, spero mi regalino una bella vittoria".

IL MANCATO MERCATO - "Ci siamo,fatti un’idea di gruppo con il mister, non abbiamo alibi quest’anno, ci siamo uniti, sappiamo che dobbiamo migliorare. Non siamo arrivati per poco in Europa l’anno scorso, secondo me lo meritavamo. Il nostro mantra, come dicevo, è no alibi, pensiamo a giocare forte la domenica".

SARRI - "Lo conosciamo tutti, è un maestro, insegna tanti particolari soprattutto nel mio ruolo, può farti migliorare, lo ascolto sempre durante la settimana. È un orgoglio essere alllenato da lui".

