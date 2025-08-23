Malesani: "Mi sono riavvicinato al calcio grazie a Baroni, Fabregas e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Alberto Malesani si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra ricordi del passato, come il suo Parma con Veron e Crespo, e avventure mancate, come il mancato passaggio al Milan, Malesani confessa che si era allontanato dal calcio ma che ci si è riappassionato grazie a degli allenatori. Ecco di seguito le sue parole:

"Avevo avuto un sentimento di rigetto, qualche anno fa. Ma ora mi sono riavvicinato al pallone e il merito è dei nuovi allenatori che ci sono in Serie A. Mi piacciono, ammiro il loro modo di fare calcio. Parlo di Italiano, di Baroni, di Fabregas. Studio le loro tattiche, io sono un maniaco della tattica, mi tengo aggiornato, penso a che cosa farei io se dovessi affrontarli, a quali mosse sceglierei. È un modo per sentirmi ancora dentro il campo. Ritengo che la scuola italiana degli allenatori sia la migliore al mondo, e dobbiamo tenercela stretta".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.