Lazio, la campagna abbonamenti può continuare: il piano della società

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo lo storico traguardo dei 29.163 tifosi abbonati, la campagna della Lazio può continuare. Nonostante la deadline del 20 agosto sia stata superata, il club biancoceleste starebbe pensando seriamente di riaprire le vendite delle tessere, forte del raggiungimento del secondo miglior risultato dell'era Lotito. Solo nella stagione 2023/24 (30.333), infatti, era stato fatto di meglio, ma se nelle prossime settimane dovessero ricominciare le vendite il record potrebbe scricchiolare.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la Lazio aveva inizialmente escluso la possibilità di continuare la campagna abbonamenti. La causa era il derby contro la Roma fissato alla quarta giornata, che avrebbe comportato diverse complicazioni dal punto di vista organizzativo. Visto il grande risultato ottenuto, però, la nuova idea della società sarebbe quella di aprire nuovamente la finestra di vendita dopo la stracittadina, quando, però, saranno già state disputate due gare all'Olimpico. A quel punto, chi sceglierà di abbonarsi andrà a pagare una cifra ridotta, che escluda i match già giocati. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma il club ci sta pensando seriamente.

Pubblicato il 23/08 alle 08.30