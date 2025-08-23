Serie A, al via la nuova stagione: le big sono tutte sotto esame

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ci siamo, oggi riparte la Serie A. Con Genoa - Lecce si aprirà un campionato ricco di novità, con ben 12 cambi di allenatore e nuove regole come la spiegazione dell'arbitro ai tifosi dopo una revisione al Var o quella degli otto secondi concessi al portiere prima del rinvio. Come sottolineato da Il Messaggero, tutte le big, per un motivo o per un altro, saranno sotto esame, a partire dal Napoli, che da campione d'Italia in carica proverà a confermarsi, stavolta con anche le coppe di mezzo.

A contendergli il titolo, almeno sulla carta, potrebbero essere il nuovo Milan di Allegri, forte di un'importante campagna acquisti, e l'Inter che, dopo l'addio di Inzaghi e l'arrivo di Chivu, andrà inquadrata dopo le prime uscite. Altra possibile concorrente potrebbe essere la Juventus, che dopo aver confermato Tudor in oanchina proverà a fare ciò che era sfuggito a Thiago Motta. Parte, forse, un gradino sotto la Roma, che con l'arrivo di Gasperini aspira al ruolo di outsider, mentre la Lazio del rientrante Sarri, reduce da un'estate senza mercato, proverà a fare del gruppo già consolidato la sua forza.

La vera incognita è, però, l'Atalanta, che dopo essersi separata dal Gasp, ha deciso di puntare su Juric, una scelta azzardata, vista la sua ultima esperienza in Serie A, ma che può essere sensata per dare continuità all'idea di calcio proposta negli ultimi anni. Insomma, la nuova Serie A parte con con tanti punti interrogativi e con un equilibrio che raramente si era visto negli ultimi anni. Da oggi si avranno le prime risposte.

