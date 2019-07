Calciomercato Lazio, e se partisse Caicedo? Per l'attacco spunta Kouka

Non ci sono pause. Nemmeno nel weekend. Mentre la squadra suda sul campo, il club lavora sul mercato e nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su un nuovo profilo. Si tratta di Ahmed Hassan, meglio noto come Kouka. Egiziano, classe ’93, attaccante gestito dalla Gestifute di Mendes, Koka è di proprietà dello Sporting Braga, ma nell’ultima stagione ha giocato in prestito con la maglia dell’Olympiakos segnando 15 gol in 32 presenze considerando tutte le competizioni. Un’annata da record per lui che 15 gol li aveva segnati solo nel 2014-2015 con il Rio Ave. Fisico imponente, Kouka è alto 193 cm, possiede discreta tecnica e buona mobilità, il super agente portoghese lo ha proposto alla Lazio che cerca un attaccante in caso di addio di Felipe Caicedo. La situazione è in fase di sviluppo: Jorge Mendes, dopo aver piazzato Andre Silva al Monaco, ora proverà a fare lo stesso con Wallace al Wolverhampton. Nell’ambito di questi discorsi il procuratore ha prospettato alla Lazio la candidatura del centravanti della nazionale nordafricana. Tare sta monitorando diversi giocatori nel caso si materializzasse sul suo tavolo una proposta concreta per Caicedo.

INTRECCIO - L’ecuadoriano è entrato nel mirino del Boca Juniors che, per sostituire Dario Benedetto, è pronto a investire 9 milioni di euro e offrire a Caicedo un contratto di quattro anni a 2 milioni a stagione. Il Panterone è tentato, di fronte a un'offerta da nove milioni la Lazio non si opporrebbe nonostante la volontà di Inzaghi di trattenere il suo numero 20. Caicedo ha il contratto in scadenza nel 2020, per rinnovare vuole guadagnare più degli 1,8 milioni percepiti al momento, Lotito e Tare riflettono sul da farsi, parleranno con l’agente della punta ex Espanyol per capire anche la volontà del ragazzo. Il meeting è previsto tra qualche giorno, forse al rientro della truppa da Auronzo. La moglie di Caicedo vorrebbe rimanere a Roma, o trasferirsi a Dubai, ma offerte dagli Emirati per ora non ne sono arrivate; Buenos Aires non rientra nelle grazie della signora e questo potrebbe essere un elemento da tenere in considerazione, anche se poi sarà la volontà di Felipe a fare la differenza.

OCCASIONE - Se dovesse andar via Caicedo, la Lazio si fionderebbe su un nuovo attaccante. Tare monitora diversi profili per il reparto offensivo, uno è quello di Kouka. Ma non l'unico. Il ds sta lavorando su Yazici, potrebbe essere il secondo grande investimento di questo mercato dopo Lazzari, l’egiziano sarebbe un'occasione low cost per l’attacco, ideale se non uscisse Milinkovic e non entrassero quindi liquidi per poi rinforzare pesantemente la rosa. Kouka costa tre milioni, può essere anche preso in prestito con diritto di riscatto, i buoni rapporti con Mendes favorirebbero l'operazione. È nel pieno della maturazione, ha appena vissuto la miglior stagione in carriera, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato. La Lazio ci pensa, è una delle candidature sul tavolo di Tare che, se partisse Caicedo, dovrebbe regalare a Inzaghi un nuovo attaccante. Un giocatore in grado di dar fiato a Immobile e non farlo rimpiangere. Missione non semplice.

Pubblicato il 21/07 alle ore 20:15