Lazio, Luis Alberto a colloquio con Tare: tra chiarimenti e possibile rinnovo

Fase di stallo nel calciomercato estivo della Lazio, dopo i quattro acquisti arrivati nei primi venti giorni della sessione adesso Inzaghi sta valutando la rosa a disposizione e in seguito concorderà con Tare e Lotito il da farsi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, una delle situazioni particolari è quella riguardante Luis Alberto. Per lo spagnolo è ancora viva la tentazione Siviglia, ma il club andaluso non si è ancora palesato con un'offerta ufficiale e comunque, laddove lo facesse, si parlerebbe di una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Ecco perché in questo momento il piano A per il mercato biancoceleste consiste nell'attendere movimenti sul fronte Milinkovic-Savic, che garantirebbe introiti di gran lunga superiori in caso di partenza, e riconfermare Luis Alberto. Proprio in questo senso si è consumato ad Auronzo un confronto tra lo spagnolo e il ds Tare: la società pretendeva spiegazioni dopo le ultime interviste rilasciate dal giocatore, le parti si sono chiarite e, se l'esito della chiacchierata è stato positivo, si potrà anche discutere di rinnovo. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

