Lazio, Milinkovic ancora padrone di casa. Ma il Psg prepara l'offerta

Si è divertito e ha fatto divertire Sergej Milinkovic-Savic nell'amichevole tra Lazio e Triestina. Bel gol di testa, colpi di classe e sacrificio: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei il serbo è evidentemente sereno così come lo sono Lotito e Tare, che al termine del match si sono trattenuti a scherzare con il giocatore. Una situazione che deriva anche dalle parole del presidente della Lazio, che ha ammesso di non voler tarpare le ali a Milinkovic se dovessero arrivare offerte adeguate. D'altra parte, nell'attesa che un top club faccia un passo concreto Sergej si trova benissimo alla Lazio e, se alla chiusura del mercato dovesse ancora vestire il biancoceleste ed avere le motivazioni intatte, senza dubbio Inzaghi sarebbe al settimo cielo. Intanto però filtrano rumours che vogliono il Paris Saint Germain, club che al fianco del Manchester United sta seguendo con più insistenza il centrocampista della Lazio, pronto a recapitare al club biancoceleste un'offerta. Da capire se si tratterà di una proposta da giudicare adeguata o meno, ma una cosa è certa: Lazio e Milinkovic-Savic non hanno nessuna fretta di separarsi.

