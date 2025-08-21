Como - Lazio, divieto di vendita per gli altri settori oltre quello ospite: i dettagli
21.08.2025 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
"Come da ulteriori indicazioni del Gos della Questura di Como, la S.S. Lazio comunica che viene confermato il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Lazio per i settori dello stadio diversi dal settore Ospiti.
Si ricorda, inoltre, che il cambio nominativo sui biglietti acquistati sarà possibile fino a tutta la giornata di sabato. Nella giornata del match tale funzione non sarà più attiva".