UFFICIALE - Castrovilli è un nuovo giocatore del Bari: il comunicato

Gaetano Castrovilli ha firmato per il Bari. Dopo le esperienze con Lazio prima e Monza poi dell'ultima stagione, il centrocampista è tornato a vestire la maglia dei biancorossi: giocherà in Serie B. Di seguito il comunicato dell'annuncio: "SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli (17.02.97, Canosa). Il centrocampista pugliese ha firmato un contratto fino a giugno '26 e sarà da subito a disposizione di mister Caserta e dei nuovi compagni; vestirà la maglia numero '4'.

Campione d'Europa nel '21 con la Nazionale di Roberto Mancini, Castrovilli è un prodotto delle giovanili biancorosse che, dopo averlo prelevato dal Minervino Murge, lo accompagna fino all'esordio in Prima Squadra nel '15, a 18 anni. Totalizza 12 presenze con i biancorossi fino al febbraio '17 quando passa alla Fiorentina e con la Primavera viola raggiunge la finale Scudetto. Dopo i due anni giocati in prestito alla Cremonese (55 presenze, 6 gol e 8 assist) si guadagna la conferma nella rosa dei toscani guidati da mister Montella. La crescita in viola è continua: prestazioni, gol e la consacrazione con la maglia numero '10' che fu di Antognoni e Baggio. Dopo aver militato nelle selezioni U20 e U21, nel '19 arriva la prima chiamata in Nazionale maggiore con cui, nel 2021, conquista il titolo di Campione d'Europa a Wembley. Lascia Firenze dopo 131 presenze, 14 gol e 10 assist, trasferendosi alla Lazio nell'estate '24 (10 pres), chiudendo la passata stagione al Monza (12 pres.). Bentornato a casa Gaetano !".

