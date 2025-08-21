Cagliari, Folorunsho si presenta: "Sono pronto. Io come Nainggolan? Mi auguro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Michael Folorunsho si è presentato alla stampa come nuovo giocatore del Cagliari. Ecco di seguito le parole dell'ex Napoli, Fiorentina e Lazio:

LA SCELTA CAGLIARI - "La società mi ha manifestato da subito l'idea di voler intraprendere un percorso insieme e a me piacciono le sfide. I posti di mare come Cagliari e la Sardegna sono giusti per me e sono contento di aver fatto questa scelta. Sono pronto per questa nuova avventura e voglio mettermi a disposizione i questi colori".

PARAGONE CON NAINGGOLAN - "Mi auguro tantissimo di poter fare tanti gol, di poter dare il mio contributo importante. La cosa più importante è la crescita del gruppo. Attraverso la prestazione della squadra, ognuno di noi beneficia dei miglioramenti".

FIORENTINA DA AVVERSARIO - "Non mi crea particolari ansie giocare contro la mia ex squadra, è stata una bella parentesi della mia carriera. Ci stiamo preparando bene, facendo del nostro meglio sempre. Siamo pronti per questo esordio in campionato".

RUOLO - "A me piace essere un centrocampista offensivo, io proverò sempre a fare degli inserimenti. Al mister piace questa mia caratteristica e la sfrutteremo per mettere in difficoltà la Fiorentina. Sono generoso, non rifiuto mai di giocare in qualsiasi posizione. A Firenze ho giocato molto più spesso in ruoli in cui non mi trovavo a mio agio, ma con la mia duttilità mi sono sempre messo a disposizione del mister".

NAZIONALE - "La Nazionale è sempre un obiettivo. Farò di tutto per tornarci, ad iniziare dal fare bene con la squadra e cercare di portare il Cagliari più in alto possibile".

