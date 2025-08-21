Noemi rivela: "Vorrei cantare per il Psg, squadra dalla storia incredibile"
"Mi piacerebbe moltissimo venire a Parigi a cantare per il Psg”, questo il sogno di Noemi che, in un’intervista rilasciata a Le Parisien ha parlato del suo successo del 2011, ‘Vuoto a perdere’, diventato ormai l’inno dei tifosi del Psg... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > NOEMI <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta