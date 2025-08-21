Verona, Suslov salta la Lazio e non solo: ecco quando tornerà in campo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La nuova stagione della Serie A sta per iniziare, ma per Suslov il debutto è rimandato a data da destinarsi. Il centrocampista del Verona ha subìto un infortunio in allenamento, gli esami a cui si è sottoposto hanno rilevato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e nei giorni scorsi è stato operato nella Capitale a Villa Stuart dal Dott. Mariani. Lo slovacco ha già iniziato l'iter riabilitativo in clinina, ma non si rivedrà in campo prima di sei o sette mesi. Diverse le gare che salterà e tra queste, quella con la Lazio in programma domenica 31 agosto alle 20:45 all'Olimpico e valida per la seconda giornata di campionato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE