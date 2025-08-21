Calciomercato | Inter, colpo dalla Francia: in arrivo Diouf dal Lens

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

L'Inter ha sciolto le riserve e ha deciso di rinforzare il centrocampo. Dopo le trattative per Lookman e Koné, mai realmente vicine alla chiusura, il club nerazzurro ha scelto di virare per un profilo meno d'impatto, ma funzionale. Secondo quanto riportato dai più importanti organi d'informazione, l'Inter sarebbe vicinissima all'acquisto di Andy Diouf, centrocampista classe 2001 del Lens, per circa 25 milioni di euro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.