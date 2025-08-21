FORMELLO - Lazio, Sarri senza Vecino e non solo: i dubbi verso Como

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il tempo scorre, l’esordio in campionato si avvicina. Domani (pomeriggio) sarà già antivigilia, mentre sabato mattina andrà in scena la rifinitura prima della partenza per Como dopo pranzo. Ma quella di domenica sarà una Lazio tutt’altro che al completo. È confermata infatti l’assenza di Vecino, che va ad aggiungersi alle indisponibilità di Romagnoli (squalificato), Patric, Isaksen e Gigot. L’uruguaiano sia martedì alla ripresa che nella doppia seduta di ieri ha svolto solamente un allenamento differenziato.

A centrocampo, quindi, è scontata la presenza dal primo minuto di Guendouzi e Dele-Bashiru come mezzali, con Rovella in pole su Cataldi in regia. In difesa invece, davanti a Provedel (in vantaggio su Mandas), ci saranno sicuramente Gila e Provstgaard al centro, con Nuno Tavares e uno tra Lazzari e Marusic come terzini. In attacco manca solo la scelta sul centravanti: il ballottaggio è tra Castellanos e Dia. Il resto del tridente sarà completato da Cancellieri a destra e da Zaccagni a sinistra. Sarri scioglierà i suoi dubbi sul campo tra domani e sabato, e non parlerà in conferenza stampa prima della partita. Per le sue dichiarazioni bisognerà aspettare la fine della gara al Sinigaglia.

