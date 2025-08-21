Sassuolo, Berardi non si muove e firma il rinnovo: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Domenico Berardi non si muove da Sassuolo. La notizia era nell'aria e ora è arrivata anche l'ufficialità. Il classe '94 ha rinnovato il suo contratto con il club neroverde a cui sarà legato fino al 30 giugno del 2029. A darne notizia è stata la società emiliana attraverso un comunicato: "L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2029. Da luglio del 2011, sempre con i nostri colori, Domenico Berardi è simbolo e bandiera del Sassuolo e ora continuerà a vestire la maglia neroverde fino al 2029! Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano.

Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist con la maglia del Sassuolo, Berardi è il miglior marcatore della storia del club, esempio di talento, passione e fedeltà ai colori neroverdi.Tanta strada fatta insieme e tanta strada ancora da fare, sempre con i colori neroverdi.

Le parole di Domenico Berardi: “Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia. La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere delle emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi per essere stati sempre al mio fianco. C’è ancora tanto da vivere insieme!”.

Le parole di Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio: “Il rinnovo di Domenico rappresenta un segnale forte di continuità e identità. Berardi è il simbolo del Sassuolo. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo percorso e di poter contare ancora a lungo sul suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo”.

Insieme fino al 2029, per continuare a scrivere nuove pagine di storia neroverde!".

