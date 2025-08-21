Serie A, Brambati: "Allegri, Conte e Sarri sanno gestire la pressione. Chivu..."

L'ex calciatore Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sugli allenatori della prossima stagione di Serie A. Ecco di seguito le sue parole:

“Juric all’Atalanta non mi convince, è la scelta che non mi ha convinto. È inutile che dicono tanto, la scelta convince il giusto. Su Chivu invece sottolineo un aspetto che non arriva solo dal tifoso dell’Inter, ma dai media. Parlano tutti del fatto che Chivu possa convincere o meno, ma nessuno parla dell’assenza di Inzaghi. Mi faccio capire meglio, se Conte fosse andato via dal Napoli son convinto che il tifosi del Napoli direbbe che non c’è più Conte. La sensazione che ho avuto è che la partenza di Inzaghi non ha suscitato questa assenza, il tifoso è scottato dal finale della scorsa stagione. Credo che Chivu abbia un’ottima squadra, ma nonostante sia stato un grande giocatore l’esperienza da allenatore è tutta un’altra cosa. Dovrà sopportare a Milano pressioni diverse rispetto a quelle di Parma. Quando ci saranno delle difficoltà peseremo veramente cosa vale Chivu. Un allenatore come Allegri, Conte o Sarri riesce a gestire meglio queste pressioni”.

