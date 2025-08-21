Lazio, Bernabai spiega: "Trasferta a Como delicata. La Roma con Sancho..."

Il giornalista Roberto Bernabai è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare gli esordi di Roma e Lazio, rispettivamente contro Bologna e Como, ma anche la situazione relativa al mercato giallorosso. Ecco di seguito le sue parole:

“A me la partita della Roma col Bologna preoccupa parecchio, sulla carta la trasferta della Lazio è più delicata. La situazione della Roma però è estremamente confusa, non c’è una formazione individuata, c’è una situazione di tensione amplificata anche dal ko di Bailey. E in più bisogna aggiungere la questione Sancho, che è veramente misteriosa. È sparito da due anni a questa parte eppure viene considerato come un Maradona 2.0 per la Roma, un investimento mostruoso per una società che ha problematiche importanti”.

