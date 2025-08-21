WOMEN | Lazio - Napoli, è partito il countdown: il messaggio di Le Bihan - FOTO

Clarisse Le Bihan è pronta a vivere la sua seconda stagione con la maglia della Lazio. La francese ha vissuto da protagonista l’annata scorsa, contribuendo significativamente alla salvezza mettendo a referto 11 reti e 9 assist, e quest’anno non ha intenzione di essere da meno. “Voglio fare lo stesso dello scorso anno, aiutare la squadra e crescere perché possiamo farlo. Ho fame e voglio vincere. Non vedo l’ora di iniziare”, ha dichiarato durante l’estate nel corso della preparazione.

Le biancocelesti inizieranno la stagione con la Serie A Women’s Cup, un torneo che anticiperà il campionato e che le metterà subito alla prova. Il primo appuntamento della competizione è in programma sabato 23, al Fersini arriverà il Napoli. La classe ’94 sta contando i giorni, non vede l’ora di tornare in campo e il suo ultimo post su Instagram ne è la prova.

