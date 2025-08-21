Como - Lazio, ulteriori info per i tifosi biancocelesti al Sinigaglia
La Lazio debutterà nella nuova stagione di Serie A contro il Como, il match è in programma domenica alle 18:30. Per l'occasione, oltre all'annuncio del divieto di vendita per i residenti della regione Lazio dei settori diversi da quello ospite, il club lariano ha tenuto a specificare ulteriori info per i sostenitori biancocelesti che si recheranno al Sinigaglia per assistere alla gara.
"Como 1907 precisa che, a seguito della determina dell’ONMS per quanto riguarda il divieto di vendita ai residenti nella regione Lazio per tutti i settori ad esclusione di quello ospite - si legge sul sito ufficiale della società - l’unico documento valido per l’accertamento dei dati anagrafici all’ingresso dello stadio sarà la Carta d’Identità. Il provvedimento non viene applicato per i cittadini stranieri non residenti in Italia, che potranno quindi mostrare il passaporto".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.