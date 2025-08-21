Immobile, nove anni fa il primo gol con la Lazio: il ricordo del club - VIDEO

Era il 21 agosto 2016 quando Ciro Immobile, approdato alla Lazio nell'estate di quell'anno, mise a segno il suo primo gol in biancoceleste. I capitolini affrontarono l'Atalanta in trasferta e riuscirono a imporsi 4-3, fu sua la rete che aprì le marcature e che sbloccò il match dopo 15 minuti di gioco. Via social, il club ha voluto ricordare quel momento condividendo il video dell'azione che ha permesso all'attaccante di andare in rete, la prima di una lunghissima serie. "1/207" è il messaggio che si legge sotto al post.

